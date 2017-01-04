4 января 2017 г.
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В Израиле

Делегация комитета Европарламента по иностранным делам прибыла в Израиль учиться борьбе с террором

время публикации: 16:58 | последнее обновление: 16:58 блог версия для печати

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне приняла делегацию Европарламента в составе девяти членов комитета по иностранным делам во главе с председателем комитета Эльмаром Броком.

Одна из целей делегации – ознакомление с израильскими методами борьбы с террором.

Делегация провела серию закрытых совещаний с депутатами Кнессета на различные темы, включая ситуацию в Газе, резолюцию Совбеза ООН 2334, иранскую политику в регионе и отношения с умеренными арабскими режимами.

Кроме того, членам делегации провели экскурсию по Иерусалиму, включая точки соприкосновения арабских и еврейских кварталов города и забор безопасности, сообщает портал Israel Defense.

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Среда, 4 января 2017 г.
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