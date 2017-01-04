4 января 2017 г.
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В Израиле

Умер майор ЦАХАЛа Хагай Бен-Ари, раненный во время операции "Нерушимая скала"

время публикации: 03:21 | последнее обновление: 03:26 блог версия для печати фото
Умер майор ЦАХАЛа Хагай Бен-Ари, раненный во время операции "Нерушимая скала"

Ушел из жизни майор Армии обороны Израиля Хагай Бен-Ари, получивший крайне тяжелое ранение во время операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года.

После ранения Хагай Бен-Ари находился в коме. Он умер во вторник, 3 января, в своем доме в мошаве Нов на Голанских высотах. Ему был 31 год.

У Хагая Бен-Ари остались жена и трое детей.

2 октября 2014 года в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве состоялась церемония вступления майора ЦАХАЛа Хагая Бен-Ари в должность командира батальона разведки десантной бригады.

Уникальность ситуации состояла в том, что Бен-Ари, получивший предложение возглавить батальон в ходе операции "Нерушимая скала", находился в коме в результате ранения, полученного вскоре после этого в бою с террористами.

После представления к должности, во время одного из затиший, Бен-Ари отправился в краткосрочный отпуск с женой и детьми в Эйлат. Но вскоре он вернулся в часть, не дождавшись окончания разрешенного отпуска, и был тяжело ранен во время операции против боевиков ХАМАС.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 октября 2014 г.
Офицер, находящийся в коме, назначен командиром разведбатальона десантной бригады







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Среда, 4 января 2017 г.
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