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В Израиле

В Хайфе проводится операция по розыску "стрелка", убившего мужчину в квартале Адар

время публикации: 17:52 | последнее обновление: 17:57 блог версия для печати фото
В Хайфе проводится операция по розыску "стрелка", убившего мужчину в квартале Адар

Радиостанция "Решет Бет" сообщила о широкомасштабной операции по розыску подозреваемых в причастности у двум случаям стрельбы на улицах Хайфы. Согласно этому сообщению, к операции, проводящейся в одном из районов города, привлечены бойцы спецподразделения полиции и пограничной полиции.

В течение нескольких часов сотрудники полиции обследовали заброшенное здание, в котором мог находиться преступник (или преступники). Известно, что в здании были обнаружены признаки нахождения в нем людей. В частности, было обнаружено спальное место, а также посуда на кухне.

Отметим, что накануне днем в районе Адар в Хайфе неизвестными был застрелен житель Нешера Гай Кфари, работавший водителем в учебном заведении для детей с отставанием в развитии. А за несколько минут до этого в Нижнем городе был ранен раввин Иехиэль Илуз.

На начальном этапе расследования следственные органы полагали, что речь идет о криминальном преступлении, однако позднее появились данные, говорящие о том, что преступление могло быть совершено на почве национальной ненависти. К расследованию подключилась Общая служба безопасности ШАБАК.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 января 2017 г.
Стрельба в Хайфе, убит религиозный функционер







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