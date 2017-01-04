4 января 2017 г.
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В Израиле

Нафтали Беннет потребовал амнистировать Эльора Азарию

время публикации: 12:14 | последнее обновление: 12:14 блог версия для печати фото
Нафтали Беннет

В среду, 4 января, министр просвещения и глава партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет заявил: "Если Эльор Азария будет признан виновным, он должен быть немедленно амнистирован".

Отмечается, что о необходимости амнистировать Азарию, Беннет и иные политики говорили еще до начала судебного процесса.

Аналогичное требование выдвинула министр по делам культуры и спорта Мири Регев, которая в прошлом занимала пост главы пресс-службы ЦАХАЛа. "Это дело изначально не должно было переходить в область уголовного разбирательства. Процесс нужно было остановить гораздо раньше". Регев добавила, что она намерена инициировать предоставление амнистии Эльору Азарии.

Полковник Майя Элер, возглавляющая состав суда, подчеркнула, что обстоятельства дела не давали возможности иного разбирательства кроме уголовного следствия и суда.

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Среда, 4 января 2017 г.
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