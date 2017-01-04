Усилена охрана военных судей, рассматривающих дело Эльора Азарии

Радиостанция "Решет Бет" передала, что в ЦАХАЛе было принято решение приставить телохранителей к трем военным судьям, рассматривающим дело военнослужащего Эльора Азарии.

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По данным радиостанции, усилена охрана главы суда полковника Маи Элер, подполковника Кармеля Вехби и подполковника Ярона Ситбона.

Пресс-служба Армии обороны Израиля не комментирует эту информацию.

Отметим, что 4 января трое судей военного суда единогласно признали сержанта Эльора Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста в Хевроне. Глава военного суда полковник Майя Элер оглашала вердикт на протяжении двух часов и сорока минут.