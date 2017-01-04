Либерман: "Необходимо проявить сдержанность и уважать решение суда"

Министр обороны Авигдор Либерман прокомментировал вердикт военного суда по делу Эльора Азарии.

"Речь идет о тяжком решении, но именно в такие минуты все обязаны проявить сдержанность, – сказал глава оборонного ведомства. – Нравится кому-то решение суда или не нравится, все обязаны его принимать и уважать".

Авигдор Либерман добавил, что "ЦАХАЛ окажет солдату и его семье любую посильную помощь". Министр обороны призвал прекратить нападки на начальника генерального штаба ЦАХАЛа: "Армия должна оставаться вне политики, и резкие выпады в адрес высших офицеров ЦАХАЛа являются необоснованными", – сказал он.

- Сотни израильтян устроили акцию в поддержку солдата, застрелившего террориста. Фоторепортаж