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В Израиле

Либерман: "Необходимо проявить сдержанность и уважать решение суда"

время публикации: 13:38 | последнее обновление: 14:09 блог версия для печати фото
Авигдор Либерман

Министр обороны Авигдор Либерман прокомментировал вердикт военного суда по делу Эльора Азарии.

"Речь идет о тяжком решении, но именно в такие минуты все обязаны проявить сдержанность, – сказал глава оборонного ведомства. – Нравится кому-то решение суда или не нравится, все обязаны его принимать и уважать".

Авигдор Либерман добавил, что "ЦАХАЛ окажет солдату и его семье любую посильную помощь". Министр обороны призвал прекратить нападки на начальника генерального штаба ЦАХАЛа: "Армия должна оставаться вне политики, и резкие выпады в адрес высших офицеров ЦАХАЛа являются необоснованными", – сказал он.

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