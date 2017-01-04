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В Израиле

На 30% выросло количество студентов, желающих стать учителями английского

время публикации: 18:39 | последнее обновление: 18:39 блог версия для печати фото
На 30% выросло количество студентов, желающих стать учителями английского

По данным министерства просвещения, в 2016 году на 30% выросло количество студентов, получающих специальность учителя английского языка.

По данным министерства, в 2015 году 471 студент получали эту специальность в колледжах и 50 - в университетах. В текущем учебном году приступили к обучению 649 будущих педагогов, из которых 528 учатся в колледжах и 121 - в университетах.

В сообщении пресс-служба отмечает, что министерство образования выделило 20.000 шекелей на стипендии студентам, решившим получить специальность учителя английского языка.

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