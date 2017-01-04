Лидеры оппозиции: "Прекратить подстрекательство и поддержать ЦАХАЛ"

Лидеры и депутаты от оппозиционных фракций прокомментировали вердикт военного суда по делу Эльора Азарии.

Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Я призываю всех прекратить насилие и безответственные высказывания, которые допускают представители политической системы. Подобное поведение не достойно ни еврейского народа, ни государства, ни ЦАХАЛа. Суд вынес вердикт, и теперь наш долг - предотвратить раскол в обществе и нападки на армию. Израиль - сильное и мощное государство, благодаря своей замечательной армии, командирам и солдатам, а также благодаря тому, что мы страна, соблюдающая закон и порядок. У нас нет и не может быть места насилию"

Депутат Кнессета от блока "Сионистский лагерь" Ципи Ливни заявила: "Ответственное руководство страны обязано сегодня поддержать ЦАХАЛ, выступить против агрессии на улицах и однозначно принять решение суда. Только так можно остановить раскол в израильском обществе, который произошел во время этого суда. Нельзя оставаться равнодушной к боли и горю семьи Азарии, - но вместе с тем, ответственное руководство обязано сегодня поддержать ЦАХАЛ и принять решение суда. Только так мы сможем снова объединить израильское общество вокруг ЦАХАЛа и сплотить людей в Израиле, как в стране, соблюдающей закон. ЦАХАЛ всегда должен оставаться вне любых политических игр".

Депутат Кнессета от "Сионистского лагеря" Шели Яхимович заявила: "Военный суд принял важное, эпохальное решение. Вместе с тем, после того, как будут завершены все судебные процедуры, необходимо взвесить возможность предоставления амнистии Эльтору Азарии. Нельзя взваливать на его плечи весь груз ответственности за ширящийся раскол в израильском обществе".

Глава партии МЕРЕЦ Заава Гальон опубликовала следующее заявление: "Суд проигнорировал посторонние шумы, а также подстрекательство правых политиков, раввинов и всячески гопштейнов и принял решение, опираясь исключительно на факты. Эльор Азария стал жертвой правых политиков, начиная с премьер-министра, которые вели кампанию подстрекательства против военного суда".