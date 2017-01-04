Прогноз погоды на 4 января: прохладно, временами дожди на севере и в центре страны, снегопад на Хермоне

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 4 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха немного ниже среднесезонной. Ожидаются дожди (временами с грозами) на севере и в центре страны. Снегопад на Хермоне.

В Иерусалиме – 6-11 градусов, в Тель-Авиве – 10-15, в Хайфе – 10-14, в Эйлате – 9-18. В Беэр-Шеве – 6-16, в Мицпе-Рамоне – 6-12, на побережье Мертвого моря – 13-20, в Ашкелоне – 11-16, в Ариэле – 6-11, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-16, на Голанских высотах – 7-12.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг – повышение температуры, переменная облачность. В пятницу – дополнительное повышение температуры, сильный восточный ветер в горах на севере. В субботу похолодает, повышенная запыленность воздуха на юге страны.