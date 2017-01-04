До воскресенья приостановлено движение поездов в центре страны

В среду, 4 января, с 19:00 из-за работ по улучшению инфраструктуры приостановлено движение поездов между станциями Бейт-Йегошуа-Тель-Авив и Од а-Шарон-Тель-Авив.

Компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что работы продлятся до воскресенья. Движение поездов восстановится 8 января в 05:00.

Таким образом с 4 января по 8 января будут закрыты следующие станции: Герцлия, "Университет" (Тель-Авив), "Соколов" (Од а-Шарон), "Нордау" (Кфар-Саба), Рош а-Аин, "Сгуля" (Петах-Тиква), "Кирьят-Арье" (Петах-Тиква), Бней-Брак.

На участке между Од а-Шарон - Бней-Брак будет организовано движение поездов 5 января с 06:00 до 09:00, а также вечером с 16:00 до 19:00.

В Железнодорожной компании объясняют, что проводимые работы являются частью усилий по запуску скоростной железнодорожной линии между Герцлией, Тель-Авивом и Иерусалимом. Работы будут проводиться круглосуточно и требуют разбора существующих путей.