Внимание, розыск: пропал Реувен Рувинов из Кирьят-Моцкина

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 78-летнего Реувена Рувинова, из Кирьят-Моцкина, ушедшего из дома около 4 утра 4 января и не вернувшегося домой.

В сообщении отмечается, что разыскиваемый говорит на русском языке и джуури, слабо владеет ивритом.

Мужчина болен, ему необходим регулярный прием лекарств.

Приметы пропавшего, переданные полицией: рост 1,65, худой, на одном из ушей есть следы перенесенной операции, был одет в серый тренировочный костюм, на голове может быть коричневая шапка.

Полицейские просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Реувена Рувинова, обратиться в отделение полиции в Кирьят-Моцкине по номеру 04-8464400 или по телефону 100.