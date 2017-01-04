Следователи "Лахав-433" допросили шейха Раада Салаха

В среду, 4 января, сотрудники подразделения по борьбе с особо тяжких преступлений "Лахав-433" допросили главу северного крыла "Исламского движения" шейха Раада Салаха.

Пресс-служба полиции сообщает, что шейх Раад Салах был допрошен по подозрению в подстрекательстве к насилию, а также в членстве в запрещенной организации.

Последний раз Раад Салах задерживался полицией 21 декабря после того, как он опубликовал в арабских СМИ, а также в социальных сетях сообщения, касающиеся деятельности "Исламского движения", которое в Израиле объявлено вне закона.