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В Израиле

Следователи "Лахав-433" допросили шейха Раада Салаха

время публикации: 18:28 | последнее обновление: 18:28 блог версия для печати фото
Следователи "Лахав-433" допросили шейха Раада Салаха

В среду, 4 января, сотрудники подразделения по борьбе с особо тяжких преступлений "Лахав-433" допросили главу северного крыла "Исламского движения" шейха Раада Салаха.

Пресс-служба полиции сообщает, что шейх Раад Салах был допрошен по подозрению в подстрекательстве к насилию, а также в членстве в запрещенной организации.

Последний раз Раад Салах задерживался полицией 21 декабря после того, как он опубликовал в арабских СМИ, а также в социальных сетях сообщения, касающиеся деятельности "Исламского движения", которое в Израиле объявлено вне закона.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 марта 2015 г.
Шейх Раад Салах приговорен к 11 месяцам тюрьмы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 марта 2014 г.
Шейх Раад Салах приговорен к восьми месяцам тюрьмы за подстрекательство
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 ноября 2013 г.
Раэд Салах признан виновным в подстрекательстве к насилию







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Среда, 4 января 2017 г.
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