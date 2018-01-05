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В Израиле

В Израиле начался первый зимний шторм 2018 года

время публикации: 4 января 2018 г., 17:58 | последнее обновление: 4 января 2018 г., 22:26 блог версия для печати фото
Израиль готовится к первому зимнему шторму
Израиль готовится к первому зимнему шторму
Израиль готовится к первому зимнему шторму

Вечером 4 января начались дожди на севере и в центральных районах Израиля. На побережье порывы ветра достигают 70 км/ч, и ожидается, что ветер усилится.

Из-за неблагоприятных погодных условий закрыты все причалы порта Хайфы. Кроме того, в Хайфе закрыт фуникулер на участке между районами Бат-Галим и Стелла Марис.

Вечером в некоторых районах Цфата произошел сбой в подаче электричества в дома. Специалистам "Хеврат Хашмаль" потребовалось меньше часа для устранения неисправности.

В Нетании порывами ветра повален столб на улице Гиборей Исраэль. В результате этого происшествия нет пострадавших.

Из-за плохой погоды рейсы в Эйлат и из Эйлата, вылетающие и прибывающие в аэропорт "Сде Дов" в Тель-Авиве, переведены в аэропорт имени Бен-Гуриона.

Еврейский национальный фонд (ККЛ) предостерегает жителей Израиля от поездок в леса на выходных в связи с опасностью падения деревьев и веток.

Неблагоприятные погодные условия вынудили активистов движения борьбы за права инвалидов разобрать протестную палатку, установленную возле Кнессета. Палатка простояла там два с половиной месяца.

Тем не менее, по данным на 21:00, в Израиле не было зарегистрировано чрезвычайных происшествий, вызванных непогодой.

Согласно прогнозу государственной метеослужбы, 4 января на фоне похолодания усилятся дожди и ветер. Ожидается, что в ночь на пятницу и в течение всего дня 5 января скорость ветра будет достигать 100 км/ч. Ожидается сильный шторм на побережье Средиземного моря.

Высока вероятность затопления в низинах, а также прибрежных улиц и территорий, так как высота волн будет достигать 7 метров.

Мэрия Тель-Авива попросила горожан во время шторма не приближаться к морю и воздержаться от прогулок по набережной.

Накануне министерство внутренних дел разослало в местные советы предупреждение о предстоящей буре с просьбой очистить сливы и стоки, чтобы избежать затоплений.

Министерство просвещения отменило все мероприятия на свежем воздухе, запланированные на пятницу, 5 января. Вместе с тем, школы в этот день будут работать по обычному расписанию.

Дорожная полиция ввела усиленное патрулирование трасс в связи с штормовым предупреждением. Полиция подготовилась к блокированию затопленных и перекрытых рухнувшими деревьями дорог и оказанию помощи сотрудникам спасательных служб и бригад Израильской дорожной компании.

Дорожная полиция попросила водителей убедиться в готовности их автомобилей к зиме. Рекомендуется перед поездкой накачать шины, заменить дворники и очистить фары и лобовое стекло. Кроме того, советует снизить скорость движения, сохранять дистанцию, следить за сообщениями о перекрытии дорог, во время движения не снимать руки с руля в связи с возросшей угрозой заносов. Особенно осторожно рекомендуется вести автомобиль в жилых кварталах, поскольку в условиях низкой видимости резко возрастает риск сбить пешехода.



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