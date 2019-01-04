Очередной "марш" в Газе. Провокация на южном участке границы

В пятницу, 4 января, во второй половине дня, на границе сектора Газы прошел 41-й этап "марша возвращения".

Ранее представители комитета "маршей возвращения" заявили, что нынешняя пятничная демонстрация проводится под девизом "Сопротивление нормализации" и подчеркнули, что "гнев и решимость ее участников превратится в пламя, сжигающее сионистского врага".

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в беспорядках участвовали около 10 тысяч палестинцев. Они жгли покрышки и швыряли камни в сторону военнослужащих Армии обороны Израиля.

В южной части границы несколько "демонстрантов" попытались осуществить провокацию, перебравшись через забор безопасности на израильскую территорию и сразу же вернувшись назад, в Газу.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

По данным минздрава Газы, в результате действий израильских военнослужащих пострадали 309 палестинцев, 11 из которых получили огнестрельные ранения.

Около полудня 4 января ЦАХАЛ блокировал подъезды к КПП на границе Газы и к обелиску "Хец шахор" на территории регионального совета Шаар а-Негев, опасаясь обстрелов из сектора.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАСом, заявляет, что с 30 марта в ходе "марша возвращения" были убиты 243 жителя сектора (в их числе 44 несовершеннолетних и пять женщин), ранения, травмы и отравления газом получили примерно 25.700 человек. ХАМАС в официальных отчетах не упоминает о том, что подавляющее большинство убитых были боевиками различных террористических группировок, участвовавшими в провокациях на границе.





