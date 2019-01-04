Пятничные опросы: предъявление обвинений Нетаниягу до выборов не навредит "Ликуду"

Утром в пятницу, 4 января, сразу несколько израильских СМИ опубликовали очередные предвыборные опросы, показавшие, среди прочего, что даже если юридический советник правительства Авихай Мандельблит решит вызвать премьер-министра Биньямина Нетаниягу на слушания перед предъявлением обвинений еще до выборов, этот шаг не навредит партии "Ликуд".

Согласно опросу, проведенному для газеты "Маарив" институтом "Панельс Политикс", если Мандельблит объявит о вызове Нетаниягу на слушания, "Ликуд" получит на выборах 30 мандатов – столько же, сколько у него было на прошлых выборах.

Второй по величине фракцией Кнессета в таком случае станет Объединенный арабский список во главе с Айманом Удой с 13 мандатами, отмечает "Маарив". "Еш Атид" Яира Лапида получит 12 мандатов. Столько же получит "Хосен Исраэль" с Бени Ганцем в союзе с партией ТЭЛЕМ Моше Яалона. "Новые правые" во главе с Нафтали Беннетом и Айелет Шакед получают 11 мандатов, "Авода" во главе с Ави Габаем – 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ШАС, МЕРЕЦ, "Кулану" – по 5 мандатов, "Гешер" во главе с Орли Леви, "Байт Иегуди" и НДИ получают по 4 мандата. Партия "а-Тнуа" Ципи Ливни, а также правые партии "Зеут" и "Яхад" не проходят электоральный барьер.

Опрос института Смита по заказу Jerusalem Post дает "Ликуду" те же 30 мандатов, однако второй партией, по этой версии, становится союз Ганца и Яалона в рамках "Хосен Исраэль". Арабский список получает 12 мандатов, "Еш Атид" – 11 мандатов, "Новые правые" – 9 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, "Кулану", ШАС, МЕРЕЦ – по 6 мандатов, НДИ и "Гешер" – по 5 мандатов, "а-Тнуа", "Байт Иегуди", "Зеут", "Яхад" не проходят электоральный барьер.

Согласно опросу, проведенному радиостанцией 103FM, в случае ухода Нетаниягу с поста лидера "Ликуда", наибольшие шансы стать его преемником имеет Исраэль Кац (35% сторонников в "Ликуде"), далее следуют Гидеон Саар (25%), Гилад Эрдан (13%) и Юлий Эдельштейн (7%).

Опрос газеты "Исраэль а-Йом" и компании "Маагар Мохот" отдает "Ликуду" только 28 мандатов. На втором месте – "Хосен Исраэль" и "Еш Атид" с 13 мандатами каждый. Далее следуют Объединенный арабский список (9), "Новые правые" (8), "Авода" (7), "Кулану", МЕРЕЦ и "Яадут а-Тора" (по 6), "Гешер" (5), "Байт Иегуди", "а-Тнуа", НДИ (по 4), ШАС (3), "Оцма Йегудит" и "Зеут" (по 2). То есть ШАС, "Оцма Йегудит" и "Зеут" не проходят электоральный барьер.

Судя по недавнему опросу NEWSru.col.il, русскоязычные избиратели могут принести по шесть-семь мандатов партиям НДИ и "Ликуд", три-четыре мандата – партии "Еш Атид", остальные партии и блоки получают не более одного "русского" мандата.





