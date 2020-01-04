Грозы и ливни вызвали затопления в центре страны. ФОТО, ВИДЕО

В субботу, 4 января, в центре страны с раннего утра бушевали грозы, сопровождавшиеся ливневыми дождями, порывистым ветром и градом. Ливни, не прекращающиеся несколько часов, вызвали затопления в разных районах Тель-Авива, Бней-Брака, Рамат-Гана, Яффо и Холона.

Были затоплены улицы в Бней-Браке (улица А-Кишон) и Яффо (бульвар Иерушалаим, улицы Яфет, Кедем, Нахум Гольдман); несколько улиц южного Тель-Авива, в частности, район, примыкающий к центральной автобусной станции. Затоплен участок шоссе дороги возле стадиона "Блумфильд".

נזקי מזג האוויר | הכביש המקיף את אצטדיון "בלומפילד" שבדרום העיר תל אביב-יפו הוצף כליל עקב הגשמים הכבדים



(צילום: אנשי הדממה) pic.twitter.com/2ct6QPBHF9 – חדשות 13 (@newsisrael13) January 4, 2020

Из-за сильного ливня оказались практически под водой несколько улиц Холона; полиция закрыла для движения транспорта улицы А-Пелед и А-Лохмим. Также были закрыты для движения транспорта участки шоссе 20 (перекресток Йосефталь), 44 (от перекрестка Холон в южном направлении) и 4 (в направлении дороги 471).

Полиция просит водителей следить за сводками состояния дорог и не приближаться к затопленным районам, выбирая альтернативные маршруты.