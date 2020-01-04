В Тель-Авиве мужчина и женщина утонули в затопленном лифте

В субботу, 4 января, во второй половине дня, два человека оказались запертыми в затопленном лифте, опустившемся на парковку, расположенную ниже уровня первого этажа. Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Надав в районе А-Тиква в Тель-Авиве.

- Грозы и ливни вызвали затопления в центре страны. ФОТО, ВИДЕО



Вызванные на место происшествия пожарные распилили крышу лифта, в это же время команда водолазов пыталась открыть кабину. Из кабины были извлечены двое пассажиров, оказавшихся в ловушке. Один из них, 35-летний мужчина, был доставлен в больницу в критическом состоянии; вскоре врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Позднее стало известно, что в клинике "Ихилов" скончалась женщина, также доставленная в больницу в критическом состоянии.

Напомним, 4 января в центре страны с раннего утра бушевали грозы, сопровождавшиеся ливневыми дождями, порывистым ветром и градом. Ливни, не прекращающиеся несколько часов, вызвали затопления в разных районах Тель-Авива, Бней-Брака, Рамат-Гана, Яффо и Холона.

Были затоплены улицы в Бней-Браке (улица А-Кишон) и Яффо (бульвар Иерушалаим, улицы Яфет, Кедем, Нахум Гольдман); несколько улиц южного Тель-Авива, в частности, район, примыкающий к центральной автобусной станции.





