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БАГАЦ вынесет решение по кризису в "Адасе"

время публикации: 08:47 | последнее обновление: 09:12 блог версия для печати фото
БАГАЦ вынесет решение по кризису в "Адасе"

Во вторник, 4 июля, Высший суд справедливости должен вынести свое решение по разрешению кризиса в отделении детской онкогематологии иерусалимской больницы "Адаса".

Ранее судья Эльяким Рубинштейн, руководивший процессом медиации между родителями пациентов и уволившимися из отделения врачами с одной стороны и генеральным директором "Адасы" Зеэвом Ротштейном и министром здравоохранения Яаковом Лицманом с другой стороны, заявил суду, что медиация не принесла результатов.

Портал Walla! News сообщает, что процесс медиации был сорван после того, как министр здравоохранения Яаков Лицман отправил письмо Эльякиму Рубинштейну. В письме Лицман заявил, что отделение покинули "всего" 30 пациентов и что открытие подобного отделения в больнице "Шаарей Цедек", как требуют родители пациентов "Адасы", не оправдано, поскольку, по мнению главы минздрава, будет неправильно открывать еще одно отделение детской онкогематологии в Иерусалиме, когда есть необходимость открыть такое отделение на севере страны.

Ранее родители детей, госпитализированных в отделении детской онкогематологии иерусалимской больницы "Адаса", заявили, что процесс медиации, к которому обязал стороны БАГАЦ, зашел в тупик по вине "эго министра здравоохранения".

Напомним, в марте этого года из отделения детской онкогематологии "Адасы" уволились не менее шести врачей старшей категории, в том числе главврач отделения, и несколько молодых специалистов. Причиной увольнений стал конфликт с новым генеральным директором больницы профессором Зеэвом Ротштейном, который решил объединить отделение детской онкогематологии с отделением пересадки костного мозга.

Также сообщалось, что Вайнтрауб с коллегами вели переговоры с больницей "Шаарей Цедек" об открытии там подобного отделения, однако данная больница все еще не добилась разрешение на это от министерства здравоохранения.



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