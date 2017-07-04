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В Израиле

Задержан подозреваемый в убийстве Романа Антона в Реховоте

время публикации: 11:49 | последнее обновление: 11:49 блог версия для печати фото
Задержан подозреваемый в убийстве Романа Антона в Реховоте

Полиция задержала 29-летнего молодого человека из Ашкелона по подозрению в причастности к убийству Романа Антона две недели назад в Реховоте. Во вторник, 4 июля, мировой суд в Ришон ле-Ционе рассмотрит вопрос о продлении ареста задержанного.

43-летний Роман Антон являлся фигурантом нескольких уголовных дел и находился под надзором полиции. 15 июня он был обнаружен в бессознательном состоянии на обочине шоссе № 411, недалеко от промышленной зоны Реховота. Прибывшие на место происшествия парамедики МАДА были вынуждены констатировать его смерть.

Экспертиза установила, что в мужчину было выпущено несколько десятков пуль. Некоторые ранения оказались смертельными. 16 июня полиция Израиля сообщила о задержании пяти человек по подозрению в причастности к убийству Антона.

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