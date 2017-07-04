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В Израиле

Женщина потеряла сознание при прохождении туристического маршрута возле Арада

время публикации: 16:47 | последнее обновление: 16:47 блог версия для печати фото
Женщина потеряла сознание при прохождении туристического маршрута возле Арада

55-летняя женщина, проходившая маршрут вдоль русла реки Кидод, недалеко от Арада, потеряла сознание из-за теплового удара и обезвоживания.

Фельдшеры службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали ей первую помощь, после чего доставили в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Врачи больницы сообщили, что женщина находится в тяжелом состоянии. Она погружена в состояние искусственной комы и подключена к аппарату вентиляции легких.

Отметим, что в эти дни в Израиле установилась необычайно жаркая погода. Минздрав и парамедики рекомендуют отказаться от длительного пребывания на улице и от физических упражнений на открытом воздухе. При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания. В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.

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