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В Израиле

За шесть часов на выборах главы "Аводы" проголосовали 32% избирателей

время публикации: 17:33 | последнее обновление: 17:33 блог версия для печати фото
За шесть часов на выборах главы "Аводы" проголосовали 32% избирателей

По состоянию на 17:15 на выборах главы партии "Авода" проголосовали 32% избирателей. Об этом сообщили из пресс-службы партии.

80 избирательных участков открылись в 11:00. Голосование продлится до 21:00. Ожидается, что через час после закрытия участков станут известны результаты голосования.

На пост главы "Аводы баллотируются семь кандидатов: действующий глава партии Ицхак Герцог, депутаты Амир Перец, Омер Бар-Лев, Эрель Маргалит, бывший министр экологии Ави Габай, а также профессор Авнер Бен Закен и Ход Каруби.

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