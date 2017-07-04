За шесть часов на выборах главы "Аводы" проголосовали 32% избирателей

По состоянию на 17:15 на выборах главы партии "Авода" проголосовали 32% избирателей. Об этом сообщили из пресс-службы партии.

80 избирательных участков открылись в 11:00. Голосование продлится до 21:00. Ожидается, что через час после закрытия участков станут известны результаты голосования.

На пост главы "Аводы баллотируются семь кандидатов: действующий глава партии Ицхак Герцог, депутаты Амир Перец, Омер Бар-Лев, Эрель Маргалит, бывший министр экологии Ави Габай, а также профессор Авнер Бен Закен и Ход Каруби.