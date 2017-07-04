Праймериз в "Аводе": кандидаты и перспективы

Во вторник, 4 июля, в 11:00 по всей стране откроются 80 избирательных участков и почти 52.000 членов партии "Авода" получат возможность вновь – в четвертый раз за последние десять лет – избрать лидера своей партии.

Дата праймериз была объявлена уже в марте, и нынешняя предвыборная гонка стала одной из самых продолжительных в истории внутрипартийных выборов. На протяжении этих месяцев каждый кандидат пытался убедить своих товарищей по партии, что именно он способен вывести партию из того критического положения, в котором она оказалась, остановить процесс свободного падения в опросах и отток мандатов к партии "Еш Атид".

Изначально на пост главы израильских лейбористов баллотировались девять кандидатов: действующий глава партии Ицхак Герцог, депутаты Амир Перец, Омер Бар-Лев, Эрель Маргалит, бывший министр экологии Ави Габай, а также профессор Авнер Бен Закен, генерал-майор запаса Амирам Левин, Дина Даян и Ход Каруби.

За две недели до праймериз Амирам Левин снял свою кандидатуру и объявил о поддержке Ави Габая, а меньше чем за сутки до открытия избирательных участков о выходе из гонки объявила Дина Даян. Она призвала своих сторонников голосовать за Ицхака Герцога.

Среди оставшихся претендентов наиболее вероятными кандидатами на победу считаются трое: Ицхак Герцог, Амир Перец и Ави Габай. В партии говорят о сенсации, которую может преподнести Эрель Маргалит, однако все опросы оставляют его далеко за пределами лидирующей тройки. Шанс на то, что кому-то из кандидатов удастся в первом круге набрать 40% голосов, необходимых для победы, считается крайне низким. Если не произойдет ничего неожиданного, то ровно через неделю состоится второй круг, в который выйдут два претендента, набравшие наибольшее число голосов. Невозможно предсказать, кто это будет, но последствия избрания каждого из троих наиболее вероятных кандидатов в победители, можно оценить уже сейчас.

Комментарий политического обозревателя NEWSru.co.il Габи Вольфсона

Победа Ицхака Герцога скорое всего приведет к возобновлению переговоров о создании правительства национального единства. В этих переговорах заинтересован премьер-министр Биньямин Нетаниягу, уставший от непрекращающихся склок между партнерами, входящими в нынешнюю коалицию. Да и в глазах мирового общественного мнения попытка ввести в правительство "умеренного" Герцога, который должен заменить там "экстремиста" Беннета, может иметь положительный эффект. Это отнюдь не означает, что Нетаниягу будет спешить со сменой состава коалиции. Пойти на такой шаг главе правительства будет совсем непросто по многим причинам. Но переговоры возобновятся, и это отвечает интересам не только Нетаниягу, но и самого Герцога.

Ряд ошибок, допущенных лидером "Сионистского лагеря" после выборов 2015 год, сделали его фигурой, которая мало кем воспринимается как альтернатива власти. Какие бы речи ни произносил Ицхак Герцог, его слова растворяются в воздухе, почти не оставляя следа, а малоразговорчивый в последнее время Яир Лапид продолжает собирать мандаты "Аводы".

Разговоры Герцога о намерении создать левоцентристский блок и провести открытые праймериз также не имеют под собой почвы. Яир Лапид уже заявил, что ни в какой левоцентристский блок он вступать не намерен. Лидер "Еш Атид", который уже более двух лет делает все, чтобы его никто не мог назвать левым, не будет садиться в одну повозку с Мейрав Михаэли, Йоси Йоной и Шели Яхимович.

Ицхаку Герцогу придется уповать лишь на блок с Ципи Ливни. И в этой ситуации пост министра иностранных дел в правительстве, которое возобновит переговоры с ПНА и замедлит темпы строительства в Иудее и Самарии, может быть для Герцога единственной возможностью прийти к выборам в Кнессет 21-го созыва с какими-то достижениями. Хотя бы виртуальными. Скорее всего, это не сделает "Аводу" реальной альтернативой власти, однако Ицхак Герцог преподнес уже много сюрпризов. Если ему удастся сломать известную традицию партии "Авода" менять лидеров каждые два-три года, то не исключено, что он сможет бросить вызов и своему главному сопернику – Яиру Лапиду.

Победа на праймериз Ави Габая будет иметь прямо противоположный эффект. Недавний министр экологии поведет партию заметно влево, как политически так и экономически. Габая поддерживает бывшая глава партии и несостоявшаяся председатель "Гистадрута" Шели Яхимович, что говорит само за себя. Победа Габая напрочь выведет "Аводу" из числа претендентов на власть и превратит ее в "нишевую", идеологическую партию, опирающуюся на профсоюзы и радикально левые в политическом плане круги.

Демонстративная левизна в Израиле 2017 года не в чести, и такая партия не отберет ни одного мандата у "Еш Атид", не говоря уже о "Ликуде". Каденция Габая скорее всего будет непродолжительной.

Наибольшей поддержкой среди депутатов, озвучивших свои предпочтения, пользуется Амир Перец. О поддержке в прошлом уже возглавлявшего "Аводу" политика заявили и те, кого не все ожидали увидеть в лагере Переца: Ицик Шмули, Нахман Шай и бывший генсек "Аводы" Хилик Бар. Причина поддержки, которой пользуется Перец, кроется не только в естественном желании поставить на правильную лошадку, но и в оценке перспектив. В прошлом Перец уже доказал способность привлекать к голосованию за "Аводу" избирателей на периферии, которые, как правило, не жаловали своим вниманием бюллетень с буквами אמת. На выборах 2006 года "Авода" под руководством Переца набрала 19 мандатов, не вступая в союзы ни с кем, кроме почти виртуального "Меймада".

Деятельность Переца на посту министра обороны также получила со временем несколько иную оценку, чем по горячим следам, а проект "Железного купола" считается его крупнейшим личным достижением.

Опираясь на это, Перец в случае победы начнет постепенное формирование "Аводы" как реальной оппозиционной силы (опытного профсоюзного трибуна никому не надо будет учить тонкостям оппозиционной деятельности).

Еще одним козырем Переца является близкая дружба с бывшим начальником генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом запаса Габи Ашкенази. По мере приближения выборов обострится борьба между желающими видеть популярного генерала, да еще восточного происхождения, в своем списке. В этой борьбе у Амира Переца неплохие шансы на успех.

Победа Переца на праймериз положит конец существованию "Сионистского лагеря", а проще говоря союза между "Аводой" и партией "А-Тнуа". Ципи Ливни не найдется места в новой "Аводе".

В случае победы Ави Габая союз с "А-Тнуа" также очень быстро завершится.

В ближайшие дни Ципи Ливни будет всей душой желать победы Ицхаку Герцогу. От его успеха во многом зависит ее политическое будущее. Самое страшное для политического лидера или движения – это стать неинтересным. В последние годы именно это произошло с партией "Авода". И данную проблему ранее всех остальных придется решать новому или нынешнему лидеру израильской партии Труда.





