Вынесен приговор террористу, который едва не сжег заживо 11-летнюю девочку

Военный суд приговорил к 18 годам тюремного заключения Мухаммада Бадуана, по вине которого едва не сгорела заживо Аяла Шапиро, которой в момент теракта было 11 лет.

Мухаммад Бадуан признан виновным в попытке убийства Аялы и ее отца. Он также приговорен к выплате штрафа в размере 50 тысяч шекелей.

Аяла Шапиро была ранена в теракте, совершенном вечером 25 декабря 2014 года, неподалеку от поселка Маале-Шомрон, около 55-й трассы. В автомобиль, в котором девочка находилась вместе со своим отцом, была брошена бутылка с зажигательной смесью.

Машина загорелась. Водитель, 40-летний Авнер Шапиро, получивший незначительные травмы и ожоги, сумел выбраться из горящего автомобиля и вытащить дочь. Он бросил машину и бегом, с ребенком на руках, добрался до ближайшего дома. Были вызваны медики скорой помощи "Маген Давид Адом". Вскоре прибыли военные и полицейские. Пострадавшие были доставлены в медицинский центр "Шиба".

13 января 2015 года врачи медицинского центра "Шиба" сообщили о том, что к девочке вернулась речь. 10-й канал израильского телевидения сообщил, что только недавно с лица Аялы была снята маска, которую она носила два года.