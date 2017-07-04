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В Израиле

Началось голосование на праймериз в партии "Авода"

время публикации: 11:19 | последнее обновление: 11:21 блог версия для печати

В 11:00 открылись большинство избирательных участков на выборах главы партии "Авода". Правом голоса обладают 52.000 членов партии, которые могут проголосовать на любом избирательном участке.

Праймериз в "Аводе": кандидаты и перспективы

Голосование продлится до 21:00. Голосование электронное, и как сообщили NEWSru.co.il в пресс-службе "Аводы", не позднее 21:30 ожидается публикация результатов.

На пост главы "Аводы баллотируются семь кандидатов: действующий глава партии Ицхак Герцог, депутаты Амир Перец, Омер Бар-Лев, Эрель Маргалит, бывший министр экологии Ави Габай, а также профессор Авнер Бен Закен, генерал-майор запаса Амирам Левин, Дина Даян и Ход Каруби.

За две недели до праймериз Амирам Левин снял свою кандидатуру и объявил о поддержке Ави Габая, а меньше чем за сутки до открытия избирательных участков о выходе из гонки объявила Дина Даян. Она призвала своих сторонников голосовать за Ицхака Герцога.

Шанс на то, что кому-то из кандидатов удастся в первом круге набрать 40% голосов, необходимых для победы, считается крайне низким. Если не произойдет ничего неожиданного, то 10 июля состоится второй круг, в который выйдут два претендента, набравшие наибольшее число голосов.

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Праймериз в "Аводе": кандидаты и перспективы







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