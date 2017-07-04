БАГАЦ отклонил иск с требованием разрушить дома убийц Мухаммада Абу Хдэйра

Во вторник, 4 июля, Высший суд справедливости отклонил апелляцию, поданную семьей Мухаммада Абу Хдэйра, с требованием разрушить дома его убийц. Податели апелляции требовали применять к "еврейским террористам" те же правила и законы, которые применяются в отношении арабских террористов.

Судья Эльяким Рубинштейн в своем решении указал, что апелляция отклонена, поскольку она была подана позднее установленных законом сроков. Эти сроки, подчеркнул судья, являются одинаковыми для еврейских и арабских граждан страны.

Против сноса домов Йосефа Хаима Бен-Давида и двух несовершеннолетних, осужденных за убийство арабского подростка в 2014 году, также выступала генеральная прокуратура. При этом прокуратура ссылалась на мнение министра обороны Авигдора Либермана, который полагает, что практика разрушения домов в качестве сдерживающего фактора должна применяться только к арабам из Иудеи и Самарии, а также Восточного Иерусалима, и не должна распространяться на другие группы населения. При этом генпрокуратура указывала: если в будущем резко возрастет количество терактов, совершаемых террористами из других групп, позиция по этому вопросу будет пересмотрена.

16-летний Мухаммад Абу Хдэйр был убит 2 июля 2014 года. Его убийство было совершено в отместку за убийство террористами ХАМАС израильтян Нафтали Френкеля, Гилада Шаэра и Эяля Ифраха. Позднее полиция задержала трех подозреваемых в причастности к убийству арабского подростка. Суд над ними начался в сентябре 2014 года.

В мае 2016 года Йосеф Хаим Бен-Давид, центральный фигурант дела был приговорен к пожизненному заключению и еще 20 годам тюрьмы. Два несовершеннолетних соучастника Бен-Давида были признаны виновными в убийстве, похищении и причинении тяжких телесных повреждений. 17-летний юноша, который согласно вердикту суда, принимал непосредственное участие в убийстве подростка, приговорен к пожизненному заключению и дополнительно к трем годам тюрьмы. 16-летний осужденный приговорен к 21 году тюремного заключения. Помимо этого, преступники заплатят семье убитого компенсации в размере 60 тысяч шекелей. Имена осужденных по-прежнему запрещены к публикации.