Две девочки в арабской семье в Иерусалиме подвергались сексуальным издевательствам

Две девочки 9 и 10 лет подвергались физическим и сексуальным издевательствам в своей семье. Девочек забрали из дома и передали сотрудникам социальных служб, сообщает во вторник, 4 июля, пресс-служба полиции.

В понедельник полиция арестовала отца девочек, 41-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима, а также их 20-летнего брата.

По словам потерпевших, отец долгое время бил их, а брат совершал в отношении них развратные действия.

Полиция взяла свидетельские показания также у матери девочек, которая рассказала, что два года назад она покинула дом своего мужа.