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В Израиле

Две девочки в арабской семье в Иерусалиме подвергались сексуальным издевательствам

время публикации: 09:30 | последнее обновление: 09:47 блог версия для печати фото
Две девочки подвергались издевательствам в своей семье

Две девочки 9 и 10 лет подвергались физическим и сексуальным издевательствам в своей семье. Девочек забрали из дома и передали сотрудникам социальных служб, сообщает во вторник, 4 июля, пресс-служба полиции.

В понедельник полиция арестовала отца девочек, 41-летнего жителя одного из арабских кварталов Иерусалима, а также их 20-летнего брата.

По словам потерпевших, отец долгое время бил их, а брат совершал в отношении них развратные действия.

Полиция взяла свидетельские показания также у матери девочек, которая рассказала, что два года назад она покинула дом своего мужа.

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