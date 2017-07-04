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Семьям террористов, убивших двух израильтян, вручены распоряжения о разрушении домов

время публикации: 09:13 | последнее обновление: 09:13 блог версия для печати фото
Семьям террористов, убивших двух израильтян, вручены распоряжения о разрушении домов

В ночь на вторник, 4 июля, представители ЦАХАЛа вручили распоряжения о разрушении домов родственникам террористов, убивших военнослужащего Эльхая Таар-Лева и пограничницу Адас Малку.

Семья убийцы солдата проживает в населенном пункте Сильвад в районе Рамаллы. Террорист, убивший Адас Малку, прибыл из деревни Дир Абу Машаль.

Напомним, что 21 июня сотрудники полиции и служб безопасности задержали жителя иерусалимского квартала Исауия, подозреваемого в подвозке к Шхемским воротам террористов, совершивших нападение в минувшую пятницу.

Согласно подозрениям, задержанный знал о намерениях террористов, но не предотвратил их действия.

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