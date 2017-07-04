Офицер, ответственный за призыв ультраортодоксов, получил конверт с угрозами

В понедельник, 3 июля, в доме майора Яакова Раши, главы отдела ЦАХАЛа по призыву учащихся йешив, был получен конверт с надписью "месть".

Из конверта торчали провода. На место были вызваны полицейские, которые вскрыли конверт в безопасных условиях. Полицейские установили, что угроза была мнимой.

В ЦАХАЛе резко осудили угрозу в адрес офицера. "ЦАХАЛ осуждает насилие и угрозы насилия в любой его форме. Подобные действия не повлияют на наше намерение призвать в армию всех подлежащих призыву, в соответствии с законами государства Израиль", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.