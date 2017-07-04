Разрешено к публикации: случайным выстрелом убит офицер ЦАХАЛа

Разрешена к публикации информация о том, что в результате ЧП в районе Хеврона погиб офицер ЦАХАЛа, командир взвода 12-го батальона бригады "Голани".

Офицер был убит случайным выстрелом во время учений, которые проводились на перекрестке Джильбар в Хевроне.

Согласно информации сайта MivzakLive, в ходе учений отрабатывались действия военнослужащих во время нападения на них вооруженного ножом террориста.

По данным предварительного расследования, на командире во время учений не было ни керамического жилета, ни каски со светоотражателем. Кроме того, военнослужащие не убедились в том, что оружие не заряжено.