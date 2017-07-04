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В Израиле

Разрешено к публикации: случайным выстрелом убит офицер ЦАХАЛа

время публикации: 22:33 | последнее обновление: 22:33 блог версия для печати

Разрешена к публикации информация о том, что в результате ЧП в районе Хеврона погиб офицер ЦАХАЛа, командир взвода 12-го батальона бригады "Голани".

Офицер был убит случайным выстрелом во время учений, которые проводились на перекрестке Джильбар в Хевроне.

Согласно информации сайта MivzakLive, в ходе учений отрабатывались действия военнослужащих во время нападения на них вооруженного ножом террориста.

По данным предварительного расследования, на командире во время учений не было ни керамического жилета, ни каски со светоотражателем. Кроме того, военнослужащие не убедились в том, что оружие не заряжено.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 июля 2017 г.
Возле Хеврона случайным выстрелом убит израильтянин







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