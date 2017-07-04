Умер пожилой мужчина, избитый в доме для престарелых

В больнице "Шиба" в Тель а-Шомер в ночь на вторник, 4 июля, умер 80-летний житель Ор-Йехуда, который, согласно подозрению, стал жертвой издевательств в доме для престарелых в этом городе.

Несколько подозреваемых, работников учреждения, был арестованы по подозрению в причастности к издевательствам. Полиция просит у суда разрешение на проведение вскрытия тела покойного.

Расследование этого дела началось после того, как 30 июня в полицию поступило заявление из больницы, куда пожилой мужчина был доставлен со следами побоев. Прибывший в больницу полицейский взял показания у потерпевшего, который утверждал, что он подвергался побоям и издевательствам со стороны работников дома для престарелых.

На известие о смерти пожилого мужчины отреагировал депутат Кнессета Ицик Шмули ("Сионистский лагерь"), являющийся членом комиссии по труду и соцобеспечению. "Руководство министерства здравоохранения окончательно провалилось, и кто-то там должен положить ключи на стол. Один случай следует за другим, а они ничего не делают для того, чтобы прекратить издевательства в домах престарелых", - сказал Шмули.

Депутат добавил: "Несмотря на обещания, нет никаких видеокамер, не было увеличено количество работников, а надзор за домами престарелых по-прежнему слабый. Нужно немедленно предпринять эти шаги".