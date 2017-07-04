Яир Лапид: "В светских школах нет религиозной промывки мозгов"

Во вторник, 4 июля, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид выступил на конференции газеты "Макор ришон". Выступление было в форме публичного интервью, которое Лапид дал политическому обозревателю Второго канала ИТВ Амиту Сегалю.

В своем выступлении Лапид отверг разговоры о "религиозной промывке мозгов", якобы имеющей место в светских школах. "Разговоры об этом – не более чем приступ нерационального страха одной части общества перед другой", - сказал Лапид. Он добавил: "Тот факт, что мои дети закончили школу и не прочли ни одной страницы Талмуда – это возмутительно".

Говоря о своей внешнеполитической платформе, Лапид вновь подчеркнул, что став премьер-министром, он будет стремиться к разделению с палестинскими арабами. "Когда палестинцы выполнят все наши требования в сфере безопасности, признают наше право на самоопределение, откажутся от требования предоставить беженцам право на возвращение, признают неделимость Иерусалима, мы будем готовы на тяжелый шаг демонтажа поселений", - заявил глава "Еш Атид". Он подчеркнул, что это произойдет лишь после того, как вторая сторона докажет способность выполнять взятые на себя обязательства. "Шанс, что в ближайшие 10-15 лет будут разрушены поселения, крайне низок", - сказал он. Лидер "Еш Атид" также подчеркнул, что отвергает концепцию односторонних шагов и предпринимать их не собирается.

Глава "Еш Атид" сказал также, что не намерен проводить праймериз в своей партии в ближайшее время. "Праймериз в той форме, в которой они существуют в Израиле, порождают коррупцию", - сказал он.