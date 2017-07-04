4 июля 2017 г.
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В Израиле

За последние три дня 583 израильтянина обращались в службу "скорой помощи" из-за жары

время публикации: 18:26 | последнее обновление: 18:26 блог версия для печати фото
За последние три дня 583 израильтянина обращались в службу "скорой помощи" из-за жары

Из-за жаркой погоды, установившейся в Израиле, продолжает расти число обращений в службу "скорой помощи". Как сообщила пресс-служба "Маген Давид Адом", за прошедшие трое суток фельдшеры МАДА оказали помощь 583 израильтянам.

К 256 израильтянам "скорая" была вызвана после того, как они потеряли сознание.

51 пациенту медицинская помощь потребовалась из-за обезвоживания.

Еще 275 израильтян вызвали "скорую" из-за того, что они почувствовали слабость.

Парамедики напоминают, что первым и самым главным правилом является поддержание водного баланса организма. Израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам.

На улице следует избегать нахождения на открытом солнце, чаще отдыхать в тени или кондиционируемых торговых центрах. Следует одеваться по сезону, пользоваться солнцезащитным кремом и носить головные уборы. Особенно важно соблюдать эти правила, собирая на улицу детей.

Парамедики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и даже смерти малыша.

При походе на пляж следует пользоваться солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты. Не следует находиться на солнце долгое время и загорать после полудня. Лучшим временем для похода на море является утро.

Лицам, работа которых связана с длительным пребыванием на открытом воздухе, рекомендуется чаще отдыхать в тени или кондиционированном помещении, больше пить.

Парамедики категорически не рекомендуют заниматься спортом на открытом воздухе в дневные часы. Тренировки рекомендуется перенести на раннее утро или поздний вечер, снизить физическую нагрузку и при этом не забывать пить.

При признаках обезвоживания, таких, как головные боли, головокружение и слабость, необходимо прекратить любую физическую активность, перейти в тень или кондиционированное помещение, больше пить. И не выходить на солнце до тех пор, пока не исчезнут симптомы обезвоживания.

В случае теплового удара, который может проявляться в виде обморока, необходимо вызвать "скорую" по телефону 101.

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