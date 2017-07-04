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В Израиле

Нарендра Моди поприветствовал израильтян на иврите

время публикации: 18:16 | последнее обновление: 18:16 блог версия для печати фото
Нарендра Моди поприветствовал израильтян на иврите

После окончания официальной церемонии, которая проходила в международном аэропорту Израиля с участием первых лиц государства, премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем блоге на Twitter поприветствовал израильтян на иврите.

Он написал: "Шалом, народ Израиля! Сегодня я начинаю исторический визит с целью укрепления отношений между Индией и Израилем".

Визит Нарендры Моди приурочен к 25-летию установлению дипломатических отношений между странами. Помимо важного политического аспекта визит Моди имеет также большое экономическое значение для Израиля.

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