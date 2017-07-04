Нарендра Моди поприветствовал израильтян на иврите

После окончания официальной церемонии, которая проходила в международном аэропорту Израиля с участием первых лиц государства, премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем блоге на Twitter поприветствовал израильтян на иврите.

Он написал: "Шалом, народ Израиля! Сегодня я начинаю исторический визит с целью укрепления отношений между Индией и Израилем".

שלום עם ישראל! היום אני מתחיל ביקור מיוחד והיסטורי במטרה לחזק את הקשר בין הודו וישראל. pic.twitter.com/WpqmTtHscM — Narendra Modi (@narendramodi) 4 июля 2017 г.

Визит Нарендры Моди приурочен к 25-летию установлению дипломатических отношений между странами. Помимо важного политического аспекта визит Моди имеет также большое экономическое значение для Израиля.