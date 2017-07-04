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В Израиле

Президент удовлетворил просьбу экс-главы правительства о помиловании

время публикации: 16:04 | последнее обновление: 16:04 блог версия для печати

Президент Израиля Реувен Ривлин подписал указ о помиловании Эхуда Ольмерта, об этом сообщила радиостанция "Кан Бет". С экс-главы правительства, который два дня назад вышел из тюрьмы, сняты все ограничения, наложенные на него комиссией по условно-досрочному освобождению.

Бывший глава правительства в соответствии с условиями условно-досрочного освобождения был обязан раз в две недели являться в отделение полиции на поверку, он не мог вылетать за границу. Помимо этого, бывший глава правительства должен был посвятить себя работе добровольцем в двух коммерческих организациях. После вмешательства президента Ольмерту не надо отмечаться в отделении полиции, с него сняты ограничения на выезд из страны. Однако бывший глава правительства сообщил, что он не отказывается от добровольческой деятельности в организациях, указанных комиссией Службы охраны тюрем.

2 июля Эхуд Ольмерт вышел из тюрьмы, в которой провел 16 месяцев из 27, к которым был приговорен по делу Holyland и по "делу Талански".

Эхуд Ольмерт обращался и ранее к президенту с просьбой о помиловании. Но первая его просьба была отклонена в марте 2016 года. В решении канцелярии президента отмечалось, что, если комиссия по охране тюрем сочтет возможным условно-досрочное освобождение премьер-министра, президент будет готов взвесить освобождение Ольмерта от наложенных на него ограничений.

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