Ксения Светлова: договор о выплатах российских пенсий израильтянам еще не заверен

По данным депутата Кнессета Ксении Светловой ("Сионистский лагерь"), несмотря на то, что о заключении договора между Россией и Израилем о выплате пенсий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил еще в декабре 2016 года, бюрократическая процедура, обеспечивающая осуществление пенсионных выплат, еще не завершена.

Представитель Светловой сообщает, что депутат обратилась за разъяснениями о том, когда пенсионеры начнут получать пенсии из России, в российское посольство в Израиле. В посольстве Светловой объяснили, что договор о сотрудничестве в области социального обеспечения был подписан между двумя странами в июне 2016 года, однако министерство труда России и министерство социальных услуг Израиля все еще не договорились о месте и времени подписания административного соглашения, после подписания которого стороны должны обменяться ратификационными грамотами.

В посольстве подчеркнули, что договор вступит в силу в первый день третьего месяца, следующего за датой обмена ратификационными грамотами.

Светлова подчеркивает, что намерена и дальше следить за ситуацией и информировать общественность о развитии событий в этом вопросе.