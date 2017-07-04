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В Израиле

Ксения Светлова: договор о выплатах российских пенсий израильтянам еще не заверен

время публикации: 11:36 | последнее обновление: 11:36 блог версия для печати

По данным депутата Кнессета Ксении Светловой ("Сионистский лагерь"), несмотря на то, что о заключении договора между Россией и Израилем о выплате пенсий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил еще в декабре 2016 года, бюрократическая процедура, обеспечивающая осуществление пенсионных выплат, еще не завершена.

Представитель Светловой сообщает, что депутат обратилась за разъяснениями о том, когда пенсионеры начнут получать пенсии из России, в российское посольство в Израиле. В посольстве Светловой объяснили, что договор о сотрудничестве в области социального обеспечения был подписан между двумя странами в июне 2016 года, однако министерство труда России и министерство социальных услуг Израиля все еще не договорились о месте и времени подписания административного соглашения, после подписания которого стороны должны обменяться ратификационными грамотами.

В посольстве подчеркнули, что договор вступит в силу в первый день третьего месяца, следующего за датой обмена ратификационными грамотами.

Светлова подчеркивает, что намерена и дальше следить за ситуацией и информировать общественность о развитии событий в этом вопросе.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 9 марта 2017 г.
В Москве завершились переговоры Нетаниягу и Путина
// NEWSru.co.il // В мире // 26 января 2017 г.
Ландвер прибыла в Москву для согласования порядка выплаты пенсий репатриантам
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 августа 2016 г.
Индексация "российских пенсий" израильтян будет проводиться по личному заявлению
// NEWSru.co.il // В мире // 7 июня 2016 г.
Россия и Израиль подписали договор о сотрудничестве в пенсионной сфере







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