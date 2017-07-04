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Прогноз погоды на 4 июля: жарко, небольшое понижение температуры

время публикации: 05:47 | последнее обновление: 05:47 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 4 июля: жарко, небольшое понижение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 4 июля, температура воздуха будет ниже, чем вчера, но выше среднесезонной во внутренних районах. Высокая влажность на побережье. В утреннее и вечернее время возможна дымка на побережье Средиземного моря и в северном Негеве.

В Иерусалиме – 22-35 градусов, в Тель-Авиве – 25-32, в Хайфе – 25-32, в Эйлате – 29-44. В Беэр-Шеве – 23-38, в Мицпе-Рамоне – 22-38, на побережье Мертвого моря – 31-43, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 22-35, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-42, на Голанских высотах – 21-38.

Температура воды в Средиземном море – 29 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В среду ожидается дополнительный спад жары, но температура все же будет выше среднесезонной. В четверг температура заметно понизится и будет соответствовать среднесезонной. В пятницу – без существенных изменений.

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Вторник, 4 июля 2017 г.
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