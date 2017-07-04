Пожары в районе Иерусалима взяты под контроль

Пожарные взяли под контроль и полностью ликвидировали возгорание в районе Кирьят а-Йовель на юго-западе Иерусалима. Жители района, которые ранее были эвакуированы, смогли вернуться в свои дома. Также удалось взять под контроль возгорание в поселении Сатаф, расположенном в Иерусалимских горах.

Как уточняется, в районе Кирьят а-Йовель загорелся лесистый участок возле улицы Штерн. Во время эвакуации жителей легко пострадал один полицейский. Он надышался угарным газом.

В Сатафе возгорание охватило площадь в 50 дунамов. Были эвакуированы дети, которые находились там на стоянке для ночлега. На тушение возгорания были направлены 17 пожарных расчетов и 4 самолета.