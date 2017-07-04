Во вторник, 4 июля, ожидаются изменения в расписании полетов после обеда и в вечерние часы. Как сообщает Управление аэропортов, это связано с усилением мер безопасности в воздушном пространстве Израиля.

Пассажиров просят уточнять расписание полетов на официальном сайте аэропорта имени Бен-Гуриона и в авиакомпаниях.

Вечером в понедельник, 3 июля, в прессе появилось сообщение о том, что из-за происшествия в сфере безопасности было закрыто воздушное пространство над международным аэропортом имени Бен-Гуриона. В сообщении отмечалось, что около 15 самолетов, которые должны были совершить посадку в аэропорту, находятся в воздухе.

Позже Управление аэропортами опровергло информацию о закрытии воздушного пространства. "Не было зарегистрировано никаких происшествий в области безопасности. Воздушное пространство не закрывалось ни на секунду", - заявили в ведомстве.