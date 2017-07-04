В окрестностях Иерусалима вспыхнул сильный пожар

Утром во вторник, 4 июля, сильный пожар вспыхнул в районе Сатаф, к западу от Иерусалима. На место направлены несколько расчетов пожарной охраны.

Очаг пожара находится на удалении от домов поселка Аминадав. В настоящий момент нет опасности распространения огня в сторону жилых домов.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 4 июля, температура воздуха будет ниже, чем вчера, но выше среднесезонной во внутренних районах. Высокая влажность на побережье. В утреннее и вечернее время возможна дымка на побережье Средиземного моря и в северном Негеве.