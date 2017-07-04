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Кнессет рассмотрит поправку к закону о слежке за работниками, имеющими доступ к секретной информации

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 09:31 блог версия для печати фото
Кнессет рассмотрит поправку к закону о слежке за работниками, имеющими доступ к секретной информации

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне в понедельник, 3 июля, одобрила ко второму и третьему чтению поправку к закону о тайном прослушивании. Он позволяет главам ШАБАКа и Управления военной разведки (АМАН) вести прослушивание телефонных разговоров работников, имеющих доступ к важной информации в сфере безопасности, чтобы избежать ее утечки, пишет газета "Гаарец".

Как отмечает автор материала Йонатан Лис, новая редакция закона разрешит также читать текстовые сообщения, переписку в WhatsApp и по электронной почте.

Согласно поправке, наблюдение за работниками будет ограничено по времени. Речь идет о двух периодах по 15 дней. Чтобы продолжить прослушивание, необходимо будет получить разрешение юридического советника правительства.

Закон также обязывает работодателя уведомить работника о том, что за ним может вестись наблюдение, и напоминать ему об этом каждый год.

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