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В Израиле

Более 200 репатриантов из Америки прибыли в Израиль в День Независимости США

время публикации: 10:55 | последнее обновление: 10:57 блог версия для печати фото
На фото: Министр алии и интеграции Софа Ландвер встречает репатриантов из США. 4 июля 2017 года
На фото: Министр алии и интеграции Софа Ландвер встречает репатриантов из США. 4 июля 2017 года

Утром во вторник, 4 июля, в День Независимости США, в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился самолет из Нью-Йорка, на борту которого в Израиль прибыл 201 репатриант из Америки.

Самому юному пассажиру рейса всего полтора месяца, а самому пожилому – 82 года. Среди новоприбывших 34 семейные пары, 78 детей в возрасте младше 17 лет (в том числе 5 пар близнецов), около 50 бессемейных, 14 юношей и девушек, которые приняли решение пройти альтернативную службу в ЦАХАЛе, сообщает пресс-служба министерства алии и интеграции.

Многие репатрианты, прибывшие из США 4 июля, имеют академические степени и востребованные в Израиле специальности. Есть среди них врачи, инженеры-строители, программисты, электронщики, учителя, социальные работники, финансовые консультанты, адвокаты, спортсмены и деятели искусств. 47 человек приняли решение поселиться в небольших городах и поселках на периферии Израиля, остальные – в крупных городах центра, юга и севера страны.

Министр алии и интеграции Софа Ландвер, приветствуя новых репатриантов из США, отметила, что их прибытию в Израиль способствовала организация "Нефеш бе-Нефеш".

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