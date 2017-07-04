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В Израиле

Завершилось голосование на праймериз в партии "Авода"

время публикации: 21:02 | последнее обновление: 21:12 блог версия для печати фото
Завершилось голосование на праймериз в партии "Авода"

В 21:00 завершилось голосование на выборах главы партии "Авода". Голосование продолжалось десять часов.

Примерно в 21:30 будут опубликованы результаты выборов.

По неофициальным данным, в голосовании приняли участие 59% избирателей, что на 2% больше, чем на прошлых выборах главы "Аводы" в 2013 году.

На пост главы "Аводы баллотируются семь кандидатов: действующий глава партии Ицхак Герцог, депутаты Амир Перец, Омер Бар-Лев, Эрель Маргалит, бывший министр экологии Ави Габай, а также профессор Авнер Бен Закен и Ход Каруби.

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