Кибуцы отказались проводить конференцию "Шоврим штика"

Конференция левой организации "Шоврим штика", которая должна была состояться в понедельник, 3 июля, в кибуце Неве-Ур, была отменена под давлением его жителей. Ранее подобные мероприятия были отменены и в других кибуцах Израиля. Отмены конференции "Шоврим штика" добиваются также в кибуце Мизра, сообщает "Исраэль а-йом".

Как пишет автор материала Яир Альтман, все запланированные конференции должны были пройти в общественных местах. Теперь организаторы вынуждены проводить их в частных домах или арендованных залах.

Марко Гильбоа, член кибуца Неве-Ур, рассказал, что, узнав о конференции "Шоврим штика", он попросил пригласить на нее организации с противоположной стороны, но его просьба была отклонена. Он также добавил, что, по его мнению, "Шоврим штика" не является легитимной организацией.

Альтман отмечает, что в руководстве организации "Шоврим штика" не дают комментариев по поводу возникшей конфликтной ситуации.