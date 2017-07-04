Сотрудники сил безопасности предотвратили теракт в Иерусалиме

Сотрудники сил безопасности на КПП "Мазмория" во вторник, 4 июля, не впустили на территорию Израиля палестинцев, которые намеревались совершить теракт в Иерусалиме.

По сообщению пресс-службы полиции, бойцы МАГАВ обратили внимание на автомобиль, у которого отличались номера на передней и задней сторонах, и потребовали водителя и пассажиров выйти из машины на проверку. В автомобиле находились 6 палестинцев, у которых не было при себе никаких удостоверений личности.

Во время обыска в машине была обнаружена сумка с ножами, шоковыми гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Блокпост был закрыт, а на место был вызван сапер.

Первичное расследование показало, что подозреваемые собирались совершить теракт в Иерусалиме. Задержанных передали в МАГАВ для проведения допроса.