Минпрос будет субсидировать группы продленного дня

Во вторник, 4 июля, министерство просвещения призвало муниципалитеты присоединиться к новой программе по субсидированию групп продленного дня. Она будет действовать с начала следующего учебного года.

Программа охватывает воспитанников государственных детских садов и учащихся первых-вторых классов. Группы продленного дня будут работать с окончания занятий и до 16 часов. На реализацию программы выделено 1,3 млрд шекелей.

На сегодняшний день стоимость пребывания в группе продленного дня составляет 650 шекелей в месяц за одного ребенка. Министерство будет выделять субсидии в соответствии с социально-экономическим положением муниципалитета. Так, в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Рахате, Цфате, Нетивоте и Бней-Браке родителям нужно будет заплатить лишь 50 шекелей за ребенка. А вот в Офаким, Нацерете, Акко, Лоде, Димоне и Рамле эта сумма составит 300 шекелей.