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В Израиле

На территории Газы упал израильский мини-БПЛА Skylark

время публикации: 06:37 | последнее обновление: 06:37 блог версия для печати фото
Мини-БПЛА Skylark

В ночь на вторник, 4 июля, в южной части сектора Газы упал израильский разведывательный мини-БПЛА Skylark, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Начато расследование обстоятельств этого инцидента.

Предыдущий такой инцидент в Газе был зафиксирован 15 марта этого года. За прошедшие с того дня несколько месяцев сообщалось о еще трех падениях мини-БПЛА Skylark – в Сирии, южном Ливане и около Бейт-Лехема.

Весной 2013 года в интервью NEWSru.co.il майор Дуду Габай, который отвечает в ЦАХАЛе за разработку мини-БПЛА и курирует оснащенное Skylark подразделение "Небесные всадники", говорил: "Мы осознаем, что надежность нашей системы не самая высокая, и знаем, что летательный аппарат может упасть на землю или потеряться. Но никакого оперативного ущерба при этом не наносится. С технологической точки зрения, падение БПЛА ничем не угрожает".

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