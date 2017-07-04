Нетаниягу на конференции газеты "Макор ришон": "Я правый и сильный"

Во вторник, 4 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на конференции газеты "Макор ришон". Помимо прочего, глава правительства сказал: "Я часто слышу от правых избирателей, политиков и журналистов, что нуждаюсь в усилении справа. Говорю вам со всей ответственностью – я в этом не нуждаюсь. Во-первых, я правый. Во-вторых, я сильный".

Глава правительства говорил об экономической, оборонной и политической мощи Израиля. "К сожалению, все это не находит отражения в СМИ. Отовсюду мы слышим только критику, все освещается в отрицательном свете, "отрасль печали" в израильских СМИ работает в полную силу", - добавил глава правительства.

Он заявил, что намерен изменить эту ситуацию путем расширения рынка СМИ. "Необходимо добиться того, чтобы в прессе зазвучали иные голоса, голоса тех, кто сегодня там не представлен", - сказал Биньямин Нетаниягу.

Касаясь геополитической ситуации, в которой находится Израиль, глава правительства подчеркнул: "Мощь Израиля, о которой я говорил раньше, открывает перед нами новые возможности. Многие вчерашние враги могут стать нашими друзьями. Но требуется дипломатическое искусство при ведении диалога с нашими партнерами, в первую очередь с США".