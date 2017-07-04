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В Израиле

В Тель-Авиве сбит машиной 16-летний "электровелосипедист"

время публикации: 17:01 | последнее обновление: 17:01 блог версия для печати фото
В Тель-Авиве сбит машиной 16-летний "электровелосипедист"

На бульваре Сдерот Иерушалаим в Тель-Авиве автомобилем был сбит 16-летний юноша, ехавший на электровелосипеде. При падении велосипедист, на котором не было каски, ударился головой. С тяжелой черепно-мозговой травмой он доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Отметим, что с увеличением количества велосипедистов на дорогах страны все чаще в СМИ поднимается вопрос о необходимости принятия закона, обязывающего всех велосипедистов ездить в каске.

Соответствующий закон принимался в Израиле в 2007 году по инициативе Гилада Эрдана. Согласно этому закону, каска была обязательна для всех велосипедистов вне зависимости от возраста. Однако в 2011 году Кнессет освободил от ношения каски совершеннолетних велосипедистов при езде по городу.

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