4 июля 2017 г.
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:50 Депутат Развозов представил законопроект об ужесточении наказания за нападения на солдат ЦАХАЛа
11:49 Задержан подозреваемый в убийстве Романа Антона в Реховоте
11:36 Ксения Светлова: договор о выплатах российских пенсий израильтянам еще не заверен
11:20 Кибуцы отказались проводить конференцию "Шоврим штика"
11:19 Началось голосование на праймериз в партии "Авода"
11:06 Нетаниягу на конференции газеты "Макор ришон": "Я правый и сильный"
10:55 Более 200 репатриантов из Америки прибыли в Израиль в День Независимости США
10:37 В окрестностях Иерусалима вспыхнул сильный пожар
09:30 Две девочки в арабской семье в Иерусалиме подвергались сексуальным издевательствам
09:13 Семьям террористов, убивших двух израильтян, вручены распоряжения о разрушении домов
В Израиле

Депутат Развозов представил законопроект об ужесточении наказания за нападения на солдат ЦАХАЛа

время публикации: 11:50 | последнее обновление: 11:50 блог версия для печати фото
Константин Развозов

Депутат Кнессета Йоэль (Константин) Развозов ("Еш Атид") представил законопроект, цель которого ужесточить уголовное наказание за нападения на военнослужащих ЦАХАЛа.

Законопроект предусматривает тюремное заключение сроком до семи лет за нападения на военнослужащих или на гражданское лицо, которое пытается оказать помощь пострадавшему солдату. Тюремное заключение сроком до 10 лет – в случае, если при нападении будет применяться холодное или огнестрельное оружие, или нападение будет совершено группой лиц (более двух человек), а также в случае нападения на военнослужащего, находящегося при исполнении обязанностей.

В последнее время произошли несколько нападений на военнослужащих в ультраортодоксальных кварталах Иерусалима. 2 июня сотрудники полиции и бойцы МАГАВ провели в ультраортодоксальном квартале Иерусалима Меа Шеарим операцию по задержанию радикалов, напавших на военнослужащих ЦАХАЛа.

В ходе операции, переросшей в массовые беспорядки, были задержаны 16 человек, включая двух несовершеннолетних. Трое сотрудников полиции получили травмы, и им потребовалась медицинская помощь.

В тот же день были задержаны еще 12 ультраортодоксов, подозреваемых в нападении на военнослужащих-харедим.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 4 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017