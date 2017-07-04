Депутат Развозов представил законопроект об ужесточении наказания за нападения на солдат ЦАХАЛа

Депутат Кнессета Йоэль (Константин) Развозов ("Еш Атид") представил законопроект, цель которого ужесточить уголовное наказание за нападения на военнослужащих ЦАХАЛа.

Законопроект предусматривает тюремное заключение сроком до семи лет за нападения на военнослужащих или на гражданское лицо, которое пытается оказать помощь пострадавшему солдату. Тюремное заключение сроком до 10 лет – в случае, если при нападении будет применяться холодное или огнестрельное оружие, или нападение будет совершено группой лиц (более двух человек), а также в случае нападения на военнослужащего, находящегося при исполнении обязанностей.

В последнее время произошли несколько нападений на военнослужащих в ультраортодоксальных кварталах Иерусалима. 2 июня сотрудники полиции и бойцы МАГАВ провели в ультраортодоксальном квартале Иерусалима Меа Шеарим операцию по задержанию радикалов, напавших на военнослужащих ЦАХАЛа.

В ходе операции, переросшей в массовые беспорядки, были задержаны 16 человек, включая двух несовершеннолетних. Трое сотрудников полиции получили травмы, и им потребовалась медицинская помощь.

В тот же день были задержаны еще 12 ультраортодоксов, подозреваемых в нападении на военнослужащих-харедим.