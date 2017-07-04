Полицейская, ставшая инвалидом в результате теракта, обратилась к израильтянам за помощью

38-летняя полицейская Ципи Яковиан, ставшая инвалидом в результате теракта, и ее родные обратились к израильтянам с просьбой о помощи. Ципи, проведя в больницах 10 месяцев, не может вернуться к детям и мужу, поскольку дом, в котором проживает ее семья, не приспособлен к нуждам инвалида-колясочника.

Молодая женщина рассказывает журналистам, что в больнице и реабилитационной клинике она чувствует себя, как в тюрьме.

Бени Яковиан, супруг Ципи, сообщил сайту "Мако", что дом, который бы подошел под нужды его супруги, стоит от 5 до 6 миллионов. Министерство обороны готово выделить семье 1,9 миллиона. Но, даже продав квартиру и взяв деньги от министерства обороны, семья не может собрать сумму, необходимую для покупки дома.

Сбор ведется на платформе GIVE BACK. На просьбу о помощи уже откликнулись более 700 человек.

Теракт, в котором была ранена Ципи, произошел утром 19 сентября 2016 года. В районе Цветочных ворот Старого города в Иерусалиме 19-летний Айман аль-Курд напал со спины на двух полицейских, нанеся им удары ножом в спину и в шею. Напарник Ципи Яковиан успел выстрелить в террориста и нейтрализовать его.

Ципи Яковиан была доставлена в больницу в критическом состоянии. Несколько недель она провела в состоянии искусственной комы. Врачи не верили, что ей удастся выжить.

Только два месяца назад мать двоих детей была переведена из больницы в реабилитационную клинику. Согласно прогнозам, она никогда не сможет вновь ходить и будет полностью зависеть от других людей.

В понедельник, 3 июля, Ципи Яковиан в инвалидной коляске доставили в суд, где проходили слушания по делу террориста, оставившего ее инвалидом.





